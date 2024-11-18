Міністр оборони Німеччини Пісторіус виступає проти надання ракет Taurus Україні

Пісторіус не вважає, що дозвіл США на удари ракетами ATACMS по території РФ має вплинути на позицію Берліна щодо відмови надавати Україні Taurus.

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що дозвіл США на удари ракетами ATACMS по території РФ не може вплинути на позицію Берліна щодо відмови надавати Україні ракети Taurus. Про це повідомляє Tagesschau.

Він зазначив, дані про дозвіл США на далекобійні удари по території РФ «не змінюють нашої поточної оцінки».

Пісторіус додав, що наразі «немає причин для ухвалення іншого рішення».

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Франція та Британія після інформації про дозвіл Україні бити по Росії ракетами Storm Shadow також утримуються від коментарів.

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