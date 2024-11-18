Ексзаступника Держагентства інфраструктурних проєктів судитимуть за завищення вартості TruCam

Суд розгляне справу про недбалість чиновника, яка коштувала бюджету 8 млн гривень.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

До суду передано обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України. Його звинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у 2020 році обвинувачений очолював тендерний комітет агентства, яке закуповувало 72 лазерних вимірювачі швидкості TruCam для Національної поліції в межах державної програми з підвищення безпеки дорожнього руху.

Встановлено, що замість проведення публічного тендеру посадовець безпідставно ухвалив рішення про переговорну процедуру із конкретним постачальником. У результаті закупівлю здійснили за 33,5 млн гривень.

Розслідування виявило, що обмеження конкуренції призвело до завищення вартості вимірювачів швидкості на 8 млн гривень, які були сплачені з державного бюджету.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. У разі доведення провини, ексзаступнику загрожує до 5 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади до 3 років та штраф до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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