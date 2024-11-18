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Экс-заместителя Госагентства инфраструктурных проектов будут судить за завышение стоимости TruCam

20:02, 18 ноября 2024
Суд рассмотрит дело о халатности чиновника, которая стоила бюджету 8 млн гривен.
Экс-заместителя Госагентства инфраструктурных проектов будут судить за завышение стоимости TruCam
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В суд передан обвинительный акт в отношении бывшего заместителя председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в 2020 году обвиняемый возглавлял тендерный комитет агентства, которое закупало 72 лазерных измерителя скорости TruCam для Национальной полиции в рамках государственной программы по повышению безопасности дорожного движения.

Установлено, что вместо проведения публичного тендера чиновник безосновательно принял решение о переговорной процедуре с конкретным поставщиком. В результате закупку осуществили за 33,5 млн гривен.

Расследование показало, что ограничение конкуренции привело к завышению стоимости измерителей скорости на 8 млн гривен, которые были уплачены из государственного бюджета.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. В случае доказательства вины, экс-заместителю грозит до 5 лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности до 3 лет и штраф до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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прокуратура Киев

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