Министр обороны Германии Писториус выступает против предоставления ракет Taurus Украине

Писториус не считает, что разрешение США на удары ракетами ATACMS по территории РФ должно повлиять на позицию Берлина по поводу отказа предоставлять Украине Taurus.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что разрешение США на удары ракетами ATACMS по территории РФ не может повлиять на позицию Берлина по отказу предоставлять Украине ракеты Taurus. Об этом сообщает Tagesschau.

Он отметил, данные о разрешении США на дальнобойные удары по территории РФ «не меняют нашей текущей оценки».

Писториус добавил, что сейчас «нет причин для принятия другого решения».

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Франция и Британия после информации о разрешении Украины бить по России ракетами Storm Shadow также воздерживаются от комментариев.

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