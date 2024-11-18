З’явилися фото наслідків обстрілу Одеси — кількість жертв зросла до 10

Серед жертв — поліцейські, медики та місцевих жителі.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада загинули вже 10 людей, серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місці працюють всі відповідні екстрені служби, людям надається допомога.



У Повітряних силах уточнили, що Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені", - розповіли у Повітряних силах.

Крім того, як повідомляється, на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений для здійснення повітряної розвідки.

Також закликали усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу Одеси.

Нагадаємо, Одеса без світла вже більше доби після масованого обстрілу.

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