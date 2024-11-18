Практика судів
  1. В Україні

У Києві викрили перекупів, які перепродавали залізничні квитки за втричі вищою ціною

16:48, 18 листопада 2024
Ділки скуповували квитки на популярні залізничні напрямки у країни Європи, створюючи штучний дефіцит для інших пасажирів.
У Києві викрили перекупів, які перепродавали залізничні квитки за втричі вищою ціною
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці викрили групу «перекупів», яка перепродавала залізничні квитки на міжнародні перевезення за втричі вищою ціною. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє поліція столиці.

Правоохоронці вказують, що високий попит на подорожі залізницею спровокував появу «чорного» ринку та бажаючих незаконно збагатитися на перепродажу квитків на найбільш ажіотажні рейси.

Як встановило слідство, ділки, отримуючи несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб, скуповували квитки на популярні залізничні напрямки у країни Європи, створюючи штучний дефіцит для інших пасажирів. У подальшому зловмисники перепродавали квитки за ціною втричі вищою, ніж їх реальна вартість на різноманітних інтернет-платформах, зокрема і в групах телеграм-каналів.

Таким чином, зловмисник обходили встановлені перевізником обмеження, а від їхніх дій страждали громадяни, які потребували квитків на міжнародні поїзди, а також підривалася довіра до державних онлайн-сервісів.

Поліцейські встановили щонайменше п’ять осіб, які торгували «поїздками» за вказаною схемою, та провели низку обшуків за їх місцем мешкання у Києві та Київській області, звідки вилучили комп’ютерну техніку та ґаджети, що містили облікові записи третіх осіб, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.

Кримінальні провадження розпочаті за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, та ч. 5 ст. 361 КК України — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненні під час дії воєнного стану.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає увʼязнення строком до п’ятнадцяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Київ Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Я вибачаюся за те, що з трибуни Верховної Ради поставив під сумніви рішення українських судів», – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів повідомив, що у нього не було намірів ставити під сумнів рішення судів, але величезну кількість судових рішень виконати просто неможливо.

Без складного IQ-тесту та іспиту на історію української державності – стала відома фінальна редакція змін для конкурсантів в судді

Стала відома фінальна редакція змін до закону про судоустрій щодо спрощення кваліфікаційного іспиту для кандидатів в судді.

Видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком – проект бюджету до другого читання

Втім, прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів залишиться на рівні 1600 грн.

Усі документи, що надійшли до суду через «Електронний суд», вважаються такими, що подані з використанням власного електронного підпису – Верховний Суд

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу заявнику, оскільки той не надав суду підписаний оригінал апеляційної скарги – що вирішив Верховний Суд.

Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook

Карр пообіцяв взяти на себе боротьбу з цензурою з боку великих технологічних компаній, включаючи Facebook, Google, Apple і Microsoft.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді