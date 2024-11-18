В Киеве разоблачили перекупки, которые перепродавали железнодорожные билеты по цене, завышенной в три раза

Дельцы скупали билеты на популярные железнодорожные направления в страны Европы, создавая искусственный дефицит для других пассажиров.

В Киеве правоохранители разоблачили группу «перекупов», которая перепродавала железнодорожные билеты на международные перевозки по цене, завышенной в три раза. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщает полиция столицы.

Правоохранители указывают, что высокий спрос на путешествия по железной дороге спровоцировал появление «черного» рынка и желающих незаконно обогатиться перепродажей билетов на наиболее ажиотажные рейсы.

Как установило следствие, дельцы, получая несанкционированный доступ к аккаунтам посторонних лиц, скупали билеты на популярные железнодорожные направления в страны Европы, создавая искусственный дефицит для других пассажиров. В дальнейшем злоумышленники перепродавали билеты по цене в три раза выше, чем их реальная стоимость на различных интернет-платформах, в том числе и в группах телеграмм-каналов.

Таким образом, злоумышленник обходили установленные перевозчиком ограничения, а от их действий страдали граждане, нуждавшиеся в билетах на международные поезда, а также подрывалось доверие к государственным онлайн-сервисам.

Полицейские установили по меньшей мере пять человек, которые торговали «поездками» по указанной схеме, и провели ряд обысков по их месту проживания в Киеве и Киевской области, откуда изъяли компьютерную технику и гаджеты, содержащие учетные записи третьих лиц, банковские карты и большое количество приобретенных билетов на разные направления.

Уголовные производства начаты по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, и ч. 5 ст. 361 УК Украины – несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершении во время действия военного положения.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает заключение сроком до пятнадцати лет.

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