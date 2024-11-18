На Дніпропетровщині зайнялася пожежа на конефермі – загинули понад 140 свійських тварин

Вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин.

На Дніпропетровщині у селищі Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади зайнялася пожежа на конефермі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України 18 листопада.

Інформація про вогонь надійшла вночі. Внаслідок займання загинуло понад 140 різних свійських тварин.

По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин. Загальна площа пожежі склала 700 кв.м.

До гасіння пожежі залучили 21 рятувальника. Використовували 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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