На Днепропетровщине загорелся пожар на конеферме – погибли более 140 домашних животных

Огонь охватил деревянные конструкции крыши хозяйственных построек и отряды для животных.

На Днепропетровщине в поселке Елизаветовка Петриковской поселковой территориальной общины загорелся пожар на конеферме. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 18 ноября.

Информация о пожаре поступила ночью. В результате возгорания погибли более 140 разных домашних животных.

По прибытии спасатели установили, что огонь охватил деревянные конструкции крыши хозяйственных построек и отряды для животных. Общая площадь пожара составила 700 кв.

К тушению пожара привлекли 21 спасателя. Использовали 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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