Майк Тайсон проти Джейка Пола — легендарний боксер поступився 27-річному блогеру, відео

Бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Джейка Пола.

Фото: Getty images

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Колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі 58-річний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) поступився 27-річному блогеру Джейку Полу (11-1, 7 КО) у боксерському поєдинку, який відбувся у ніч на 16 листопада

Бій, який відбувся на стадіоні AT&T в американському Арлінгтоні, завершився одноголосним рішенням суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).

Майк забрав перші два раунди, але програв за очками всі наступні. Таким чином молодість взяла гору над досвідом.

Між боксерами різниця у віці складає понад 30 років. Також зірок розрізняє й помітна різниця в габаритах (зріст Тайсон 178 см, розмах рук - 180 см, зріст Джейка 185 см, розмах рук - 193 см).

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