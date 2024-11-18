Жінка пропонувала прикордоннику хабар у $3000 за пропуск родича – відео

Прикордонник на «Рава-Руській» відмовився від хабаря за пропуск родича з підробленими документами та повідомив поліцію про спробу підкупу.

Джерело фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонник відмовився від хабаря у розмірі 3 000 доларів, який йому запропонувала жінка. Вона намагалася домовитися з правоохоронцем, щоб він «закрив очі» на підроблені документи і пропустив її родича через кордон. Про це повідомили в ДПСУ.

Під час перевірки жінка зізналася, що придбала ці документи за 8 000 доларів, разом з інструкціями щодо поведінки. Водночас прикордонник повідомив про інцидент до Національної поліції.

За фактами підробки документів та пропозиції хабара порушено кримінальні справи за статтями 358 та 369 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.