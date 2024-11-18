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Жінка пропонувала прикордоннику хабар у $3000 за пропуск родича – відео

17:23, 18 листопада 2024
Прикордонник на «Рава-Руській» відмовився від хабаря за пропуск родича з підробленими документами та повідомив поліцію про спробу підкупу.
Жінка пропонувала прикордоннику хабар у $3000 за пропуск родича – відео
Джерело фото: ДПСУ
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У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонник відмовився від хабаря у розмірі 3 000 доларів, який йому запропонувала жінка. Вона намагалася домовитися з правоохоронцем, щоб він «закрив очі» на підроблені документи і пропустив її родича через кордон. Про це повідомили в ДПСУ.

Під час перевірки жінка зізналася, що придбала ці документи за 8 000 доларів, разом з інструкціями щодо поведінки. Водночас прикордонник повідомив про інцидент до Національної поліції.

За фактами підробки документів та пропозиції хабара порушено кримінальні справи за статтями 358 та 369 КК України.

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хабар прикордонники

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