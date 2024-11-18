Обрано голову Котовського міськрайонного суду Одеської області

Суд очолила Галина Павловська.

У Котовському міськрайонному суді Одеської області відбулись збори суддів, на яких розглянуто питання щодо обрання на адміністративну посаду голови судової установи.

За результатами таємного голосування зборами суддів Котовського міськрайонного суду Одеської області, на адміністративну посаду голови суду обрано суддю Павловську Галину Василівну.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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