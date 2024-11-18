Избран председатель Котовского горрайонного суда Одесской области

В Котовском горрайонном суде Одесской области состоялось собрание судей, на котором рассмотрен вопрос об избрании на административную должность председателя судебного учреждения.

По результатам тайного голосования собранием судей Котовского горрайонного суда Одесской области, на административную должность председателя суда избрана судья Павловская Галина Васильевна.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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