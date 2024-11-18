Женщина предлагала пограничнику взятку в $3000 за пропуск родственника – видео

В пункте пропуска «Рава-Русская» пограничник отказался от взятки в размере 3 000 долларов, которую ему предложила женщина. Она пыталась договориться с правоохранителем, чтобы он «закрыл глаза» на поддельные документы и пропустил ее родственника через границу. Об этом сообщили в ГПСУ.
Во время проверки женщина призналась, что приобрела эти документы за 8 000 долларов, вместе с инструкциями по поведению. В то же время пограничник сообщил об инциденте в Национальную полицию.
По фактам подделки документов и предложения взятки возбуждены уголовные дела по статьям 358 и 369 УК Украины.
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