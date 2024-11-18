Министерство юстиции объявило подбор кандидатов на должности в новый департамент

Новое структурное подразделение Министерства юстиции Украины еще не было создано.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило, что проводит отбор кандидатов на должности в Департамент, который планируется образовать.

«В связи с активным движением Украины к интеграции в Европейский Союз, мы объявляем о формировании нового структурного подразделения Министерства юстиции Украины», - заявили в ведомстве.

Базовые требования:

- образование должно быть не ниже уровня младшего бакалавра по специальности «международное право»;

- свободное владение государственным языком и английским на уровне не ниже B2 (желательно высший уровень);

- знание международного публичного права и законодательства Европейского Союза, опыт работы с актами права ЕС и их адаптацией к национальному законодательству будут преимуществом;

- рассматриваются также выпускники учебных заведений без опыта работы, при условии соответствия требованиям к образованию и знанию языка.

Достоинства:

- возможность реализации в сфере госслужбы;

- реальный социальный пакет;

- достойная заработная плата;

- перспективность сферы евроинтеграции и возможность построения карьеры в публичной сфере;

- рост профессиональных компетенций, возможность профессионального обучения, в том числе на курсах по английскому языку и углубления знаний о евроинтеграции;

- возможность вступить в процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС и стать не просто свидетелем, а непосредственным участником этого исторического процесса.

«Резюме и короткое мотивационное письмо просим отправлять на почту: [email protected]

Мы ищем инициативных и амбициозных кандидатов, готовых работать в динамичной среде и вместе с нами двигаться к общей цели — европейскому будущему Украины», - добавили в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.