Практика судов
  1. В Украине

Министерство юстиции объявило подбор кандидатов на должности в новый департамент

20:01, 18 ноября 2024
Новое структурное подразделение Министерства юстиции Украины еще не было создано.
Министерство юстиции объявило подбор кандидатов на должности в новый департамент
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило, что проводит отбор кандидатов на должности в Департамент, который планируется образовать.

«В связи с активным движением Украины к интеграции в Европейский Союз, мы объявляем о формировании нового структурного подразделения Министерства юстиции Украины», - заявили в ведомстве.

Базовые требования:

- образование должно быть не ниже уровня младшего бакалавра по специальности «международное право»;

- свободное владение государственным языком и английским на уровне не ниже B2 (желательно высший уровень);

- знание международного публичного права и законодательства Европейского Союза, опыт работы с актами права ЕС и их адаптацией к национальному законодательству будут преимуществом;

- рассматриваются также выпускники учебных заведений без опыта работы, при условии соответствия требованиям к образованию и знанию языка.

Достоинства:

- возможность реализации в сфере госслужбы;

- реальный социальный пакет;

- достойная заработная плата;

- перспективность сферы евроинтеграции и возможность построения карьеры в публичной сфере;

- рост профессиональных компетенций, возможность профессионального обучения, в том числе на курсах по английскому языку и углубления знаний о евроинтеграции;

- возможность вступить в процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС и стать не просто свидетелем, а непосредственным участником этого исторического процесса.

«Резюме и короткое мотивационное письмо просим отправлять на почту: [email protected]

Мы ищем инициативных и амбициозных кандидатов, готовых работать в динамичной среде и вместе с нами двигаться к общей цели — европейскому будущему Украины», - добавили в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новой главой Совещательной группы экспертов избрана Оксана Васильченко

Новой секретарем Совещательной группы экспертов избрана представитель США Морин О’Коннор.

Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК

При подготовке к принятию в целом из законопроекта о МСЭК исчезла анонсированная норма о праве лица участвовать в заседании МСЭК онлайн, а с учетом ликвидации МСЭК с 2025 года пока неясно, как соотносится новый закон с реформой.

«Я извиняюсь за то, что с трибуны Верховной Рады поставил под сомнение решения украинских судов», – министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов сообщил, что у него не было намерений подвергать сомнению решения судов, но выполнить огромное количество судебных решений просто невозможно.

Без сложного IQ-теста и экзамена на историю украинской государственности – стала известна финальная редакция изменений для конкурсантов в судьи

Стала известна финальная редакция изменений в закон о судоустройстве по упрощению квалификационного экзамена для кандидатов в судьи.

Расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом – проект бюджета ко второму чтению

Впрочем, прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров останется на уровне 1600 грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді