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Міністерство юстиції оголосило добір кандидатів на посади в новий департамент

20:01, 18 листопада 2024
Новий структурний підрозділ Міністерства юстиції України ще не утворили.
Міністерство юстиції оголосило добір кандидатів на посади в новий департамент
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Міністерство юстиції України повідомило, що проводить добір кандидатів на посади в Департамент, який планується утворити.

«У зв’язку з активним рухом України до інтеграції в Європейський Союз, ми оголошуємо про формування нового структурного підрозділу Міністерства юстиції України», - заявили у відомстві.

Базові вимоги: 

- освіта має бути не нижче рівня молодшого бакалавра за спеціальністю «міжнародне право»;

- вільне володіння державною мовою та англійською на рівні не нижче B2 (бажано — вищий рівень);

- знання міжнародного публічного права та законодавства Європейського Союзу, досвід роботи з актами права ЄС та їх адаптацією до національного законодавства будуть перевагою;

- розглядаються також випускники навчальних закладів без досвіду роботи, за умови відповідності вимогам до освіти та знання мови.

Переваги: 

- можливість реалізації у сфері державної служби;

- реальний соціальний пакет;

- гідна заробітна плата;

- перспективність сфери євроінтеграції та можливість побудови кар’єри у публічній сфері;

- ріст професійних компетенцій, можливість професійного навчання, в тому числі на курсах з англійської мови та поглиблення знань про євроінтеграцію;

- можливість долучитися до процесу переговорів про вступ України до ЄС та стати не просто свідком, а безпосереднім учасником цього історичного процесу.

«Резюме та короткий мотиваційний лист просимо надсилати на пошту: [email protected]

Ми шукаємо ініціативних та амбіційних кандидатів, готових працювати у динамічному середовищі та разом з нами рухатися до спільної мети — європейського майбутнього України», - додали у Мін’юсті.

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мінюст

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