В Одесской области разоблачили канал сбыта китайских подделок под видом брендовых инструментов

На рынке Одессы изъято 2 тысячи подделок на 14,4 млн гривен.

Источник фото: esbu.gov.ua

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые наладили продажу поддельных электроинструментов в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленники закупали дешевые китайские товары, внешне напоминающие оригинальную продукцию. Затем они наклеивали на них брендированные наклейки и продавали по завышенной цене, вводя покупателей в заблуждение.

В рамках расследования правоохранители провели 12 обысков в местах хранения и продажи фальсификата на одном из крупнейших промтоварных рынков Одессы. Было изъято более 2 тысяч поддельных электроинструментов и приборов на общую сумму почти 14,4 миллиона гривен.

По факту незаконного использования знака для товаров и услуг открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

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