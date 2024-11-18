На Нивках в Киеве с одной улицы демонтировали 70 незаконных вывесок

61 вывеска демонтирована бригадой коммунального предприятия, 9 – убрали сами владельцы.

Источник фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»

Сотрудники коммунального предприятия «Киевреклама» демонтировали 70 незаконных рекламных средств на улице Даниила Щербаковского в течение недели. Об этом сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».

Отмечается, что большинство из демонтированных вывесок были размещены на плоских козырьках, что нарушает дизайн-код города. Также у владельцев заведений не было необходимых документов для размещения этих конструкций.

В то же время, как сообщается, с начала года на этой улице уже было демонтировано более 250 незаконных объектов наружной рекламы, в том числе фасадных и выносных конструкций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве идет борьба с незаконной рекламой. Так, по данным КГГА, в октябре работники коммунального предприятия «Киевреклама» демонтировали более 2 500 вывесок и рекламных конструкций, установленных с нарушениями законодательства. В сентябре демонтировали 2 300 объектов незаконной рекламы, в августе – 1 900.

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