На Нивках у Києві з однієї вулиці демонтували 70 незаконних вивісок

61 вивіску демонтовано бригадою комунального підприємства, 9 – прибрали самі власники.

Джерело фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Працівника комунального підприємства «Київреклама» демонтували 70 незаконних рекламних засобів на вулиці Данила Щербаківського протягом тижня. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Зазначається, що більшість із демонтованих вивісок були розміщені на пласких козирках, що порушує дизайн-код міста. Також у власників закладів не було необхідних документів для розміщення цих конструкцій.

Водночас, як повідомляється, з початку року з цієї вулиці вже було демонтовано понад 250 незаконних об’єктів зовнішньої реклами, зокрема фасадних та виносних конструкцій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві триває боротьба з незаконною рекламою. Відтак, за даними КМДА, у жовтні працівники комунального підприємства «Київреклама» демонтували понад 2 500 вивісок і рекламних конструкцій, установлених із порушеннями законодавства. У вересні демонтували 2 300 об’єктів незаконної реклами, у серпні – 1 900.

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