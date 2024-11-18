У КМДА пояснили, як координують рух поїздів під час ранкових перевезень пасажирів у метро під час тривог

Після відбою повітряної тривоги транзитні поїзди з електродепо подаються на найбільш завантажені станції.

Як відомо, під час повітряних тривог столичний метрополітен цілодобово працює в режимі укриття. Водночас диспетчери ліній метро фактично в ручному режимі управляють і координують рух поїздів, що курсують підземними ділянками під час повітряних тривог. Про це повідомляють у КМДА.

«Для ранкових перевезень пасажирів максимально можливу частину рухомого складу завчасно розміщують у тунелях на “синій” та “зеленій” лініях. Після відбою повітряної тривоги для оперативного перевезення пасажирів подаються транзитні поїзди з електродепо на найбільш завантажені станції. Зокрема, йдеться про станції метро “Осокорки”, “Позняки”, “Дарниця” й “Лівобережна”», - пояснюють у міській держадміністрації.

Окрім того, через масове використання населенням станцій метрополітену як укриття та перебування значної кількості людей на платформах, в оперативному режимі вводяться зміни в роботі деяких станцій, зокрема «Осокорки», «Видубичі», «Арсенальна» та «Хрещатик».

«Станції переводять у режим роботи винятково як укриття, а рух поїздів коригується в залежності від поточної ситуації. Ці зміни вносять винятково з міркувань безпеки, оскільки станції переповнені людьми, відповідно є потенційна загроза тисняви або травмування», - наголошують у КМДА.

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