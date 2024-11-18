В Україні за 10 місяців зареєстрували понад 21,5 тисячі ДТП з постраждалими

Внаслідок аварій за 10 місяців загинула 2 541 особа.

За десять місяців 2024 року в Україні зареєстровали 21 562 аварії з постраждалими, у результаті яких загинуло 2 541 особа, а травми отримали 26 959. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, основні причини ДТП із жертвами та постраждалими включають:

Перевищення швидкості, що спричинило 8 567 ДТП (39,7 % випадків);

Порушення правил маневрування — 4 911 ДТП (22,8 %);

Нехтування правилами проїзду перехресть — 2 086 ДТП (9,7 %);

Порушення правил пішохідних переходів — 1 481 ДТП (6,9 %);

Недотримання безпечної дистанції — 1 183 ДТП (5,5 %).

«Звісно, що раніше було набагато більше (ДТП – ред.), але ситуація на дорогах потребує ще багато кроків для покращення – законодавчих, інфраструктурних, контролюючих», - зауважив Білошицький.

Зауважимо, що у Києві та Дніпрі з 1 листопада встановили нові обмеження швидкості руху транспорту.

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