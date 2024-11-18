В Україні за 10 місяців зареєстрували понад 21,5 тисячі ДТП з постраждалими

За десять місяців 2024 року в Україні зареєстровали 21 562 аварії з постраждалими, у результаті яких загинуло 2 541 особа, а травми отримали 26 959. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, основні причини ДТП із жертвами та постраждалими включають:
«Звісно, що раніше було набагато більше (ДТП – ред.), але ситуація на дорогах потребує ще багато кроків для покращення – законодавчих, інфраструктурних, контролюючих», - зауважив Білошицький.
Зауважимо, що у Києві та Дніпрі з 1 листопада встановили нові обмеження швидкості руху транспорту.
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