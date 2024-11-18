В Украине за 10 месяцев зарегистрировали более 21,5 тысяч ДТП с пострадавшими

За десять месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали 21 562 аварии с пострадавшими, в результате которых погиб 2 541 человек, а травмы получили 26 959. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, основные причины ДТП с жертвами и пострадавшими включают:
«Конечно, раньше было гораздо больше (ДТП – ред.), но ситуация на дорогах требует еще много шагов для улучшения – законодательных, инфраструктурных, контролирующих», - отметил Белошицкий.
Отметим, что в Киеве и Днепре с 1 ноября установили новые ограничения скорости движения транспорта.
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