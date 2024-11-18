В Украине за 10 месяцев зарегистрировали более 21,5 тысяч ДТП с пострадавшими

В результате аварий за 10 месяцев погиб 2 541 человек.

За десять месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали 21 562 аварии с пострадавшими, в результате которых погиб 2 541 человек, а травмы получили 26 959. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, основные причины ДТП с жертвами и пострадавшими включают:

Превышение скорости, что привело к 8 567 ДТП (39,7% случаев);

Нарушение правил маневрирования – 4 911 ДТП (22,8 %);

Пренебрежение правилами проезда перекрестков – 2 086 ДТП (9,7%);

Нарушение правил пешеходных переходов – 1 481 ДТП (6,9%);

Несоблюдение безопасной дистанции – 1 183 ДТП (5,5%).

«Конечно, раньше было гораздо больше (ДТП – ред.), но ситуация на дорогах требует еще много шагов для улучшения – законодательных, инфраструктурных, контролирующих», - отметил Белошицкий.

Отметим, что в Киеве и Днепре с 1 ноября установили новые ограничения скорости движения транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.