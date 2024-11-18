Практика судов
  1. В Украине

В КГГА объяснили, как координируют движение поездов во время утренних перевозок пассажиров в метро во время тревог

23:12, 18 ноября 2024
После отбоя воздушной тревоги транзитные поезда из электродепо подаются на наиболее загруженные станции.
В КГГА объяснили, как координируют движение поездов во время утренних перевозок пассажиров в метро во время тревог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, во время воздушных тревог столичный метрополитен круглосуточно работает в режиме укрытия. В то же время диспетчеры линий метро фактически в ручном режиме управляют и координируют движение поездов, курсирующих по подземным участкам во время воздушных тревог. Об этом сообщают в КГГА.

«Для утренних перевозок пассажиров максимально возможную часть подвижного состава заранее размещают в туннелях на "синей" и "зеленой" линиях. После отбоя воздушной тревоги для оперативной перевозки пассажиров подаются транзитные поезда с электродепо на наиболее загруженные станции. В частности, речь идет о станциях метро "Осокорки", "Позняки", "Дарница" и "Левобережная"», - объясняют в городской госадминистрации.

Кроме того, из-за массового использования населением станций метрополитена как укрытия и нахождения значительного количества людей на платформах, в оперативном режиме вводятся изменения в работе некоторых станций, в частности, «Осокорки», «Выдубычи», «Арсенальная» и «Крещатик».

«Станции переводят в режим работы исключительно в качестве укрытия, а движение поездов корректируется в зависимости от текущей ситуации. Эти изменения вносят исключительно из соображений безопасности, поскольку станции переполнены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

    •  

    Киев КГГА война транспорт

    Читайте также

    XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

    Лента новостей

    Блоги
    Публикации
    Новой главой Совещательной группы экспертов избрана Оксана Васильченко

    Новой секретарем Совещательной группы экспертов избрана представитель США Морин О’Коннор.

    Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК

    При подготовке к принятию в целом из законопроекта о МСЭК исчезла анонсированная норма о праве лица участвовать в заседании МСЭК онлайн, а с учетом ликвидации МСЭК с 2025 года пока неясно, как соотносится новый закон с реформой.

    «Я извиняюсь за то, что с трибуны Верховной Рады поставил под сомнение решения украинских судов», – министр финансов Сергей Марченко

    Министр финансов сообщил, что у него не было намерений подвергать сомнению решения судов, но выполнить огромное количество судебных решений просто невозможно.

    Без сложного IQ-теста и экзамена на историю украинской государственности – стала известна финальная редакция изменений для конкурсантов в судьи

    Стала известна финальная редакция изменений в закон о судоустройстве по упрощению квалификационного экзамена для кандидатов в судьи.

    Расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом – проект бюджета ко второму чтению

    Впрочем, прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров останется на уровне 1600 грн.

    Контакты

    © 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

    Судово-юридична газета

    Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
    Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
    E-mail: [email protected]

    Telegram канал Sud.ua
    XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
    SUD.UA
    Главное о суде
    Фото / Video
    Фото
    Видео
    Сегодня день рождения празднуют
    • Денис Попков
      Денис Попков
      суддя Східного апеляційного господарського суду
    • Олена Радіонова
      Олена Радіонова
      суддя Східного апеляційного господарського суду
    • В'ячеслав Маринич
      В'ячеслав Маринич
      суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді