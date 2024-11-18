В КГГА объяснили, как координируют движение поездов во время утренних перевозок пассажиров в метро во время тревог

После отбоя воздушной тревоги транзитные поезда из электродепо подаются на наиболее загруженные станции.

Как известно, во время воздушных тревог столичный метрополитен круглосуточно работает в режиме укрытия. В то же время диспетчеры линий метро фактически в ручном режиме управляют и координируют движение поездов, курсирующих по подземным участкам во время воздушных тревог. Об этом сообщают в КГГА.

«Для утренних перевозок пассажиров максимально возможную часть подвижного состава заранее размещают в туннелях на "синей" и "зеленой" линиях. После отбоя воздушной тревоги для оперативной перевозки пассажиров подаются транзитные поезда с электродепо на наиболее загруженные станции. В частности, речь идет о станциях метро "Осокорки", "Позняки", "Дарница" и "Левобережная"», - объясняют в городской госадминистрации.

Кроме того, из-за массового использования населением станций метрополитена как укрытия и нахождения значительного количества людей на платформах, в оперативном режиме вводятся изменения в работе некоторых станций, в частности, «Осокорки», «Выдубычи», «Арсенальная» и «Крещатик».

«Станции переводят в режим работы исключительно в качестве укрытия, а движение поездов корректируется в зависимости от текущей ситуации. Эти изменения вносят исключительно из соображений безопасности, поскольку станции переполнены.

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