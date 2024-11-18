На Одещині викрили канал збуту китайських підробок під виглядом брендових інструментів

На ринку Одеси вилучено 2 тисячі підробок на 14,4 млн гривень.

Джерело фото: esbu.gov.ua

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які налагодили продаж підроблених електроінструментів на Одещині. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зловмисники закуповували дешеві китайські товари, що зовні нагадували оригінальну продукцію. Потім вони наклеювали на них брендовані наліпки та продавали за завищеною ціною, вводячи покупців в оману.

У межах розслідування правоохоронці провели 12 обшуків у місцях зберігання та продажу фальсифікату на одному з найбільших промтоварних ринків Одеси. Було вилучено понад 2 тисячі підроблених електроінструментів і приладів на загальну суму майже 14,4 мільйона гривень.

За фактом незаконного використання знака для товарів та послуг відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

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