Новой главой Совещательной группы экспертов избрана Оксана Васильченко

Новой секретарем Совещательной группы экспертов избрана представитель США Морин О’Коннор.

Председатель Совещательной группы экспертов Оксана Васильченко

Совещательная группа экспертов (СГЭ) 18 ноября 2024 года переизбрала свое руководство.

Единогласным решением членов Совещательной группы, новым председателем СГЭ избрана профессор кафедры конституционного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко, директор Учебно-научного института права КНУ им. Шевченко Оксана Васильченко.

Новым Секретарем Совещательной группы экспертов избрана судья Верховного Суда штата Огайо в 2003 – 2023 годах Морин О'Коннор.

Напомним, срок полномочий председателя и секретаря Совещательной группы экспертов составляет 1 год.

Соответственно, закончился срок полномочий у предыдущего председателя СГЭ, представителя Словении Алеша Залара и секретаря СГЭ, судьи Верховного Суда Украины в отставке Ярослава Романюка.

Интересно, что подводя итог году своей работы в должности главы СГЭ, Алеш Залар сообщил, что год в целом для СГЭ и конкурсов на должности судей Конституционного Суда был удачным.

Об этом, по словам Алеша Залара, свидетельствует количество кандидатов, участвующих в конкурсах на должности судей КСУ.

«Есть тенденция увеличения количества кандидатов на должности судей КСУ – это свидетельствует о доверии к Совещательной группе экспертов», - сообщил Алеш Залар.

Секретарь Совещательной группы экспертов Морин О'Коннор

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на многочисленные конкурсы на должности судей КСУ по квоте всех субъектов формирования Конституционного Суда, за год назначить на должности судей КСУ удалось лишь двух судей – судью КСУ по квоте Верховной Рады Сергея Ризныка (в мае) и судью КСУ по квоте Съезда судей Аллу Олейник (в сентябре).

Напомним, что Совещательная группа экспертов в составе трех представителей Украины и трех иностранных экспертов в сфере права была создана 13 октября 2023 года для предварительного отбора кандидатов на должности судей КСУ. «Контрольный голос» в составе Совещательной группы экспертов принадлежит иностранным экспертам в сфере права.

Автор Вячеслав Хрипун

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