Для квалификации преступления не имеет значения, отвернула бы оказанная виновным лицом помощь причинения вреда жизни или здоровью пострадавшему — КУС ВС

Верховный Суд отметил, что даже в случаях, когда из-за несовместимой с жизнью травмы любая помощь не была способна предотвратить смерть человека, лицо, оставившее пострадавшего в опасности, несет ответственность по ст. 135 УК Украины.

Для квалификации действий лица по ст. 135 УК Украины не имеет значения, отвлекла бы оказанная виновным лицом помощь причинения вреда жизни или здоровью лицу и то, что кто-то другой предоставил или пытался оказать помощь оставленному в опасности. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела от 24 октября 2024 г. № 708/638/19 (производство 51-5267км19).

У касаційних скаргах прокурор і потерпілий вказали, що суд апеляційної інстанції під час нового розгляду безпідставно скасував вирок суду першої інстанції, яким особу було визнано винуватою та засуджено за ч. 1 ст. 135 КК України, а кримінальне провадження закрив на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю в діях особи складу кримінального правопорушення. Стверджували, що для кваліфікації дій особи за ст. 135 КК України не має значення, чи відвернула б надана винною особою допомога завдання шкоди життю чи здоров’ю особи.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду і призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив, що за встановлених судом першої інстанції фактичних обставин є повністю доведеним той факт, що особа після вчинення ДТП не надала будь-якої допомоги потерпілому, який унаслідок отриманих тілесних ушкоджень її потребував, не викликала карету швидкої медичної допомоги, не впевнившись у тому, чи прибула швидка допомога, чи було надано потерпілому медичну допомогу, самовільно покинула місце пригоди, при цьому, хоч і неодноразово поверталася, залишила потерпілого в небезпечному для життя стані.

Колегія суддів ККС ВС вказала, що для кваліфікації злочину не має значення, чи відвернула б надана винною особою допомога завдання шкоди життю або здоров’ю особи. Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Верховний Суд, навіть у випадках, коли через несумісну з життям травму будь-яка допомога не була здатна відвернути смерть людини, особа, яка залишила потерпілого в небезпеці, несе відповідальність за ст. 135 КК України. Для кваліфікації дій винного за цією нормою кримінального закону не має значення і те, що хтось інший надав чи намагався надати допомогу залишеному в небезпеці.

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