На что украинцы потратили первый кэшбэк от государства – подробности

120 тысяч украинцев уже потратили более 37 млн гривен Национального кэшбэка.

Фото: TAB Finance

Пятая часть украинцев, которые получили Национальный кэшбек за сентябрь, уже потратили его. Большинство из них пополнили мобильные счета, а 35% воспользовались средствами для оплаты коммунальных услуг. Остаток был потрачен на интернет, транспорт и питание. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Национальный кэшбек - это часть программы финансовой поддержки от государства для тех, кто покупает украинские товары. В сентябре объем начисленных средств составил 37,2 млн грн, при этом средний кэшбек на одного пользователя составил 57,5 грн.

Согласно последним данным, в октябре украинцы накопили уже 125 млн грн, что втрое больше, чем за предыдущий месяц. Выплата кешбэка за октябрь планируется на конец ноября, а за ноябрь - в декабре.

Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что за последние месяцы наблюдается рост интереса к программе. Сейчас более 3,8 миллиона украинцев открыли карты Национального кэшбэка, и почти 2,5 миллиона активировали их в приложении Дія.

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку через банковское приложение, активировать карту и совершать покупки в магазинах, участвующих в программе.

К участию присоединились 320 тысяч товаров от 1580 производителей, а также основные торговые сети, аптеки и АЗС. Все эти товары обозначены специальными маркировками на полках и табличками в магазинах.

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