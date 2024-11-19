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На що українці витратили перший кешбек від держави – подробиці

07:54, 19 листопада 2024
120 тисяч українців вже витратили понад 37 млн гривень Національного кешбеку.
На що українці витратили перший кешбек від держави – подробиці
Фото: TAB Finance
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П’ята частина українців, які отримали Національний кешбек за вересень, вже витратили його. Більшість з них поповнили мобільні рахунки, а 35% скористалися коштами для оплати комунальних послуг. Залишок було витрачено на інтернет, транспорт і харчування. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Національний кешбек — це частина програми фінансової підтримки від держави для тих, хто купує українські товари. У вересні обсяг нарахованих коштів становив 37,2 млн грн, при цьому середній кешбек на одного користувача склав 57,5 грн.

Згідно з останніми даними, у жовтні українці накопичили вже 125 млн грн, що втричі більше, ніж за попередній місяць. Виплата кешбеку за жовтень планується на кінець листопада, а за листопад — у грудні.

Перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підкреслила, що за останні місяці спостерігається зростання інтересу до програми. Зараз понад 3,8 мільйона українців відкрили картки Національного кешбеку, і майже 2,5 мільйона активували їх у застосунку Дія.

Для того щоб взяти участь у програмі, необхідно подати заявку через банківський додаток, активувати картку та здійснювати покупки у магазинах, що беруть участь у програмі.

До участі долучилися 320 тисяч товарів від 1580 виробників, а також основні торгові мережі, аптеки та АЗС. Всі ці товари позначені спеціальними маркуваннями на полицях і табличками в магазинах.

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