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Новою головою Дорадчої групи експертів обрана Оксана Васильченко

18:31, 18 листопада 2024
Новою секретарем Дорадчої групи експертів обрана представник США Морін О’Коннор.
Новою головою Дорадчої групи експертів обрана Оксана Васильченко
Голова Дорадчої групи експертів Оксана Васильченко
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Дорадча група експертів (ДГЕ) 18 листопада 2024 року переобрала своє керівництво.

Одноголосним рішенням членів Дорадчої групи, новою головою ДГЕ обрана професор кафедри конституційного права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, директор Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка Оксана Васильченко.

Новим Секретарем Дорадчої групи експертів обрана суддя Верховного Суду штату Огайо у 2003 – 2023 роках Морін ОКоннор.

Нагадаємо, що строк повноважень голови та секретаря Дорадчої групи експертів складає 1 рік.

Відповідно сплив строк повноважень у попереднього голови ДГЕ, представника Словенії Алеша Залара та секретаря ДГЕ, судді Верховного Суду України у відставці Ярослава Романюка.

Цікаво, що підсумовуючи рік своєї роботи на посаді голови ДГЕ, Алеш Залар повідомив, що рік в цілому для ДГЕ та конкурсів на посади суддів Конституційного Суду був вдалим.

Про це, за словами Алеша Залара, свідчить кількість кандидатів, які беруть участь у конкурсах на посади суддів КСУ.

«Є тенденція до зростання кандидатів на посади суддів КСУ – це свідчить про довіру до Дорадчої групи експертів», - повідомив Алеш Залар.

Секретар Дорадчої групи експертів Морін О'Коннор

Разом з тим, слід зазначити, що незважаючи на численні конкурси на посади суддів КСУ по квоті усіх суб’єктів формування Конституційного Суду, за рік призначити на посади суддів КСУ вдалося лише двох суддів – суддю КСУ по квоті Верховної Ради Сергія Різника (у травні) та суддю КСУ по квоті З’їзду суддів Аллу Олійник (у вересні).

Нагадаємо, що Дорадча група експертів у складі трьох представників України та трьох іноземних експертів у сфері права була створена 13 жовтня 2023 року для попереднього відбору кандидатів на посади суддів КСУ. «Контрольний голос» у складі Дорадчої групи експертів належить іноземним експертам у сфері права.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя

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Новою головою Дорадчої групи експертів обрана Оксана Васильченко

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