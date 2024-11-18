ЗСУ отримають в експлуатацію FPV-комплекс «Вихор», який здатен влучати у ворожу бронетехніку у русі

Міноборони допустило до використання FPV-комплекс «Вихор» для Сил оборони.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно дозволило використання FPV-комплексу «Вихор» у підрозділах Сил оборони. Про це повідомили у відомстві.

Цей комплекс оснащений високошвидкісними FPV-дронами, які представлені у кількох розмірних конфігураціях. Для управління коптерами оператор використовує спеціальний пульт, FPV-окуляри та обладнання для прийому і передавання сигналу.

Дрони комплексу здатні наздоганяти ворожу бронетехніку або автомобілі навіть у русі. Вони також ефективні для ураження живої сили супротивника в окопах чи бліндажах.

Крім цього, виробники мають можливість оснащувати дрони додатковим обладнанням, що розширює спектр їхніх бойових завдань.

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