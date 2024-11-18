ВСУ получат в эксплуатацию FPV-комплекс «Вихрь», который способен попадать во вражескую бронетехнику в движении

Минобороны допустило к использованию FPV-комплекс «Вихрь» для Сил обороны.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и официально разрешило использование FPV-комплекса «Вихрь» в подразделениях Сил обороны. Об этом сообщили в ведомстве.

Этот комплекс оснащен высокоскоростными FPV-дронами, которые представлены в нескольких размерных конфигурациях. Для управления коптерами оператор использует специальный пульт, FPV-очки и оборудование для приема и передачи сигнала.

Дроны комплекса способны догонять вражескую бронетехнику или автомобили даже в движении. Они также эффективны для поражения живой силы противника в окопах или блиндажах.

Кроме этого, производители имеют возможность оснащать дроны дополнительным оборудованием, что расширяет спектр их боевых задач.

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