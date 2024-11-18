Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницком автомобиль влетел в остановку транспорта – сообщают о погибших

10:50, 18 ноября 2024
Сначала водитель столкнулся с несколькими автомобилями, а затем въехал в остановку.
В Хмельницком автомобиль влетел в остановку транспорта – сообщают о погибших
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 18 ноября в 07:20 на остановке транспорта.

«Водитель автомобиля BMW X6», двигаясь по ул. Заричанский, допустил столкновение с автомобилями «Skoda Octavia» и «Mazda», после чего въехал в остановку общественного транспорта», - сообщили в полиции.

В результате ДТП три женщины 60, 56 и 53 лет, стоявшие на остановке, погибли от полученных травм.

По информации полиции, водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ДТП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект о Госбюджете на 2025 год – комитет согласовал правки

Стало известно, как будет выглядеть финальная версия законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год и какие правки учел бюджетный комитет.

Не переданы, не распределены, не рассмотрены – что происходит с делами ликвидированного Окружного административного суда города Киева

Десятки тысяч дел ликвидированного Окружного административного суда города Киева до сих пор не переданы в новые суды для рассмотрения.

Верховный Суд пояснил, что применение судом принципа jura novit curia – «суд знает законы» – не безгранично, и при собственной переквалификации иска суд может нарушить право на справедливый суд

Суд обязан применить правильные нормы права, переквалифицировав иск, независимо от ссылок истца, но переквалифицируя иск, суд может нарушить право на справедливый суд как в отношении ответчика, так и в отношении истца – Верховный Суд.

Мужчина 8 лет незаконно находился под следствием и судом – Верховный Суд определил, как считать период для расчета размера возмещения морального вреда

Апелляционный суд постановил взыскать с государства в пользу незаконно находившегося под следствием и судом мужчины моральный ущерб в размере 2 млн грн, но Верховный Суд указал, что установление правильного периода пребывания лица под следствием и судом влияет на правильность определения минимального размера морального вреда, и уменьшил сумму до 900 000 грн.

Цель – возвращение человека на рынок труда – Кабмин внес законопроекты по лицам с ограниченной трудоспособностью

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» человек будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин внес законопроекты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді