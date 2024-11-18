В Хмельницком автомобиль влетел в остановку транспорта – сообщают о погибших

Сначала водитель столкнулся с несколькими автомобилями, а затем въехал в остановку.

В Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 18 ноября в 07:20 на остановке транспорта.

«Водитель автомобиля BMW X6», двигаясь по ул. Заричанский, допустил столкновение с автомобилями «Skoda Octavia» и «Mazda», после чего въехал в остановку общественного транспорта», - сообщили в полиции.

В результате ДТП три женщины 60, 56 и 53 лет, стоявшие на остановке, погибли от полученных травм.

По информации полиции, водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.