У Хмельницькому автомобіль влетів у зупинку транспорту – повідомляють про загиблих

Спершу водій зіткнувся із декількома автомобілями, а потім в’їхав у зупинку.

У Хмельницькому автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули троє людей. Про це повідомили у поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 18 листопада о 07:20 годині на зупинці транспорту.

«Водій автомобіля «BMW X6», рухаючись по вул. Зарічанській, допустив дотичне зіткнення з автомобілями «Skoda Octavia» та «Mazda», після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту», - повідомили у поліції.

У результаті ДТП троє жінок 60, 56 та 53 років, які стояли на зупинці, загинули від отриманих травм.

За інформацією поліції, водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.

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