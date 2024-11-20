Посольства в Киеве закрываются не из-за угрозы ядерного удара, а из-за вероятности комбинированной атаки ракет и БлЛА

Ужесточение мер безопасности не связано со снижением Россией ядерного порога.

Фото: rbc.ua

Предупреждение посольства США в Украине о массированном обстреле не связано с усилением ядерной риторики РФ. Об этом сообщает Суспыльне со ссылкой на источники в дипломатической миссии.

«Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами», – отмечают источники.

Указывается, что гражданам США рекомендовано сделать следующее: следить за новостями в местных СМИ, определять места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой, немедленно скрыться, если объявлена ​​воздушная тревога, и следовать указаниям украинского правительства.

В то же время источник добавил, что ужесточение мер безопасности не связано со снижением Россией ядерного порога.

«Как сказал представитель Государственного департамента Мэтт Миллер, с начала агрессивной войны против Украины он пытался заставить и запугать как Украину, так и другие страны мира с помощью безответственной ядерной риторики и поведение... мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции, но мы будем продолжать призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику», — приводит слова издание.

Ранее сообщалось, что Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине.

Напомним, ранее посольства Испании, США, Италии и Греции приостановили работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.