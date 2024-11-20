Влетел в остановку общественного транспорта и убил трех женщин — в Хмельницком суд избрал меру пресечения водителю

Суд вынес меру пресечения подозреваемому в совершении ДТП в Хмельницком, которое унесло жизни трех женщин.

Фото: kmm.km.court.gov.ua

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении кровавого ДТП 18 ноября в Хмельницком. Об этом сообщил официальный сайт суда.

27-летний мужчина на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три женщины 1971, 1968 и 1964 годов рождения.

Предварительно молодой человек уже пять раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Учитывая обстоятельства трагедии, прокурор попросил суд применить к подозреваемому исключительную меру пресечения без права внесения залога.

Суд ходатайство удовлетворил и постановил применить меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 16 января 2025 года без определения залога.

Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению после его оглашения. Она может быть обжалована в Хмельницком апелляционном суде в течение пяти дней со дня объявления.

Фото: kmm.km.court.gov.ua

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