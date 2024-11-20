Влетів у зупинку громадського транспорту та вбив трьох жінок — у Хмельницькому суд обрав запобіжний захід водію

Суд виніс запобіжний захід підозрюваному в скоєні ДТП у Хмельницькому, яке забрало життя трьох жінок.

Фото: kmm.km.court.gov.ua

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вчинені кривавого ДТП 18 листопада в Хмельницькому. Про це повідомив офіційний сайт суду.

27-річний чоловік на великій швидкості врізався в зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули три жінки 1971, 1968 і 1964 років народження.

Попередньо молодик уже п’ять разів притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил дорожнього руху. Беручи до уваги обставини трагедії, прокурор попросив суд застосувати до підозрюваного виключний запобіжний захід без права внесення застави.

Суд це клопотання задовольнив й постановив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 16 січня 2025 року без визначення застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Вона може бути оскаржена в Хмельницькому апеляційному суді протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Фото: kmm.km.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.