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В Тернополе злоумышленник обрисовал надписями фасады 17 церквей, фото

08:48, 26 ноября 2024
Настоятели церквей заявили в полицию о том, что неизвестное лицо нанесло надписи красной краской на фасады культовых сооружений.
В Тернополе злоумышленник обрисовал надписями фасады 17 церквей, фото
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Правоохранители сообщили о том, что разыскали мужчину, который может быть причастен к повреждению фасадов 17 церквей в Тернополе в конце октября.

Как говорится в сообщении полиции, в течение одних суток в Тернопольское районное управление полиции поступило несколько сообщений от настоятелей церквей о том, что неизвестное лицо нанесло надписи красной краской на фасады культовых сооружений. Тогда правоохранители установили, что ночью было «разрисовано» 17 церквей в микрорайонах «Солнечный» и «Канада».

В ходе комплекса следственных действий работники криминальной полиции разыскали лицо, которое может быть причастно к преступлению.

«Никаких объяснений своим действиям мужчина в настоящее время не дает», - отметили в полиции.

У мужчины правоохранители изъяли вещественные доказательства – аэрозольный баллончик, одежду со следами краски, мобильный телефон. Вещи направили на экспертизу.

По этому факту дознаватели полиции приступили к уголовному производству по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За совершение таких действий предусмотрена ответственность — от штрафа до пяти лет ограничения свободы.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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полиция Тернополь

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