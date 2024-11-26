На Киевщине боевую часть БпЛА обнаружили на территории частного домохозяйства

Боевую часть БпЛА «Герань-2» транспортировали на взрывную площадку.

В Киевской области были обнаружены остатки беспилотного летательного аппарата на территории одного из частных домохозяйств. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Специалисты пиротехнического подразделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследовали территорию одного из частных домохозяйств, где нашли боевую часть БпЛА "Герань-2"», - говорится в сообщении.

Следовательно, опасный предмет транспортировали на взрывную площадку. Там его уже уничтожили специалисты.

Также мы рассказывали, что на Николаевщине уничтожили боевую часть вражеского БпЛА, которая застряла в винте ветряной мельницы.

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