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Правительство предлагает изменения в закон о спорте для ветеранов войны

15:37, 25 ноября 2024
Правительство разработало законодательные изменения для поддержки героев.
Правительство предлагает изменения в закон о спорте для ветеранов войны
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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №12233, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» в части развития спорта для ветеранов войны. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на создание условий для координации и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта ветеранов войны и членов их семей.

Документ предусматривает:

  • уточнение полномочий Министерства по делам ветеранов в вопросах развития спорта для ветеранов;
  • установление механизмов сотрудничества между государственными органами, органами местного самоуправления и общественными организациями;
  • разграничение ответственности между различными структурами в сфере развития спорта для ветеранов.

Особое внимание планируется уделить физическому и психологическому восстановлению ветеранов путем привлечения их к занятиям спортом.

Эти изменения призваны обеспечить более эффективную поддержку ветеранов войны и их семей через развитие спортивной инфраструктуры и соответствующих программ.

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законопроект Кабинет Министров Украины

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