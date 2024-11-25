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Уряд пропонує зміни до закону про спорт для ветеранів війни

15:37, 25 листопада 2024
Уряд розробив законодавчі зміни для підтримки героїв.
Уряд пропонує зміни до закону про спорт для ветеранів війни
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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону №12233, який передбачає внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у частині розвитку спорту для ветеранів війни. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на створення умов для координації та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Документ передбачає:

  • уточнення повноважень Міністерства у справах ветеранів у питаннях розвитку спорту для ветеранів;
  • встановлення механізмів співпраці між державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями;
  • розмежування відповідальності між різними структурами у сфері розвитку спорту для ветеранів.

Особливу увагу планується приділити фізичному та психологічному відновленню ветеранів шляхом залучення їх до занять спортом.

Ці зміни покликані забезпечити більш ефективну підтримку ветеранів війни та їхніх родин через розвиток спортивної інфраструктури та відповідних програм.

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законопроект Кабінет Міністрів України

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