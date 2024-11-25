Кабмін пропонує Раді збільшити виплати родинам цивільних, які загинули, боронячи державу на початку вторгнення

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги» №12234. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Законопроект спрямований на забезпечення справедливого підходу до визначення розміру одноразової грошової допомоги родинам осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України шляхом виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень, а також уточнення підстав для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.
Проектом закону пропонується:
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