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Кабмін пропонує Раді збільшити виплати родинам цивільних, які загинули, боронячи державу на початку вторгнення

15:30, 25 листопада 2024
Родинам цивільних осіб, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах оборони України, пропонують збільшити виплати до 15 мільйонів гривень.
Кабмін пропонує Раді збільшити виплати родинам цивільних, які загинули, боронячи державу на початку вторгнення
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення одноразової грошової допомоги» №12234. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на забезпечення справедливого підходу до визначення розміру одноразової грошової допомоги родинам осіб, які в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року загинули під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України шляхом виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень, а також уточнення підстав для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Проектом закону пропонується:

  • уточнити підстави для надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;
  • забезпечити виплату одноразової грошової допомоги особам, зазначеним у пункті 6 частини першої статті 10-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за загиблого в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року члена сім’ї, в розмірі 15 мільйонів гривень, виходячи з наявних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, а тим з них, кому вже було виплачено одноразову грошову допомогу відповідно до частини сьомої статті 15 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - виплатити цю допомогу з урахуванням раніше виплачених сум.

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