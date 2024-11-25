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Кабмин предлагает Раде увеличить выплаты погибшим семьям гражданских, защищая государство в начале вторжения

15:30, 25 ноября 2024
Семьям гражданских лиц, с 24 февраля по 25 марта 2022 года погибших во время участия в мероприятиях обороны Украины, предлагают увеличить выплаты до 15 миллионов гривен.
Кабмин предлагает Раде увеличить выплаты погибшим семьям гражданских, защищая государство в начале вторжения
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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» о назначении единовременной денежной помощи» №12334. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на обеспечение справедливого подхода к определению размера единовременной денежной помощи семьям лиц, погибших в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года при участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины путем выплаты единовременного денежного пособия в размере 15 миллионов гривен, а также уточнения оснований для предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Проектом закона предлагается:

  • уточнить основания предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;
  • обеспечить выплату единовременного пособия лицам, указанным в пункте 6 части первой статьи 10-1 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», за погибшего в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года члена семьи, в размере 15 миллионов гривен, исходя из имеющихся бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины, а тем из них, кому уже было выплачена единовременная денежная помощь в соответствии с частью седьмой статьи 15 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» - выплатить это пособие с учетом ранее выплаченных сумм.

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