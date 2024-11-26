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На Київщині бойову частину БпЛА виявили на території приватного домогосподарства

09:24, 26 листопада 2024
Бойову частину БпЛА «Герань-2» транспортували на підривний майданчик.
На Київщині бойову частину БпЛА виявили на території приватного домогосподарства
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У Київській області виявили залишки безпілотного літального апарата на території одного з приватних домогосподарств. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

«Фахівці піротехнічного підрозділу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України обстежили територію одного з приватних домогосподарств, де знайшли бойову частину БпЛА "Герань-2"», - йдеться у повідомлені.

Відтак, небезпечний предмет транспортували на підривний майданчик. Там його уже знищили фахівці.

Також ми розповідали, що на Миколаївщині знищили бойову частину ворожого БпЛА, яка застрягла у гвинті вітряка.

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ДСНС війна Київська область

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