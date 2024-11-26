Практика судів
  1. В Україні

У Тернополі зловмисник обмалював написами фасади 17 церков, фото

08:48, 26 листопада 2024
Настоятелі церков заявили у поліцію про те, що невідома особа нанесла написи червоною фарбою на фасади культових споруд.
У Тернополі зловмисник обмалював написами фасади 17 церков, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про те, що розшукали чоловіка, який може бути причетний до пошкодження фасадів 17 церков у Тернополі наприкінці жовтня.

Як йдеться у повідомленні поліції, упродовж однієї доби до Тернопільського районного управління поліції надійшло декілька повідомлень від настоятелів церков про те, що невідома особа нанесла написи червоною фарбою на фасади культових споруд. Тоді правоохоронці встановили, що загалом вночі було «розмальовано» 17 церков у мікрорайонах «Сонячний» та «Канада».

Під час комплексу слідчих дій працівники кримінальної поліції розшукали особу, який може бути причетний до злочину.

«Жодних пояснень своїм діям чоловік наразі не дає», - зазначили у поліції.

У чоловіка правоохоронці вилучили речові докази – аерозольний балончик, одяг зі слідами фарби, мобільний телефон. Речі направили на експертизу.

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За вчинення таких дій передбачена відповідальність — від штрафу до п’яти років обмеження волі.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МВС і Мінюст затвердили зміни задля виконання рішень судів про обмеження порушників військового обліку у праві керування авто

Встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами – МВС і Мінюст внесли зміни до порядку взаємодії задля виконання рішень судів щодо ухилянтів.

Результати відбору керівника САП та директора НАБУ будуть оскаржувати до нового Вищого спеціалізованого адмінсуду

Результати конкурсів на керівників САП, НАЗК і НАБУ будуть оскаржувати до Вищого спеціалізованого адміністративного суду – законопроект Кабміну.

Конкурс до апеляційних судів – IQ-тестування відбудеться після скасування вимоги про необхідність подолання бар’єру у 75% балів

Однак для конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС вимога у 75% балів залишається чинною.

Кабмін затвердив схему посадових окладів чиновників у прокуратурах та секторі безпеки і оборони

Затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів органів сектору безпеки і оборони України, обласних та окружних прокуратур у 2024 році.

Кабмін дав місяць на забезпечення автоматичного обміну даними між Реєстром «Оберіг» та ЄДР і реєстром Пенсійного фонду

Дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва