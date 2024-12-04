В Киеве мужчина обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе, фото

В Патрульной полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружение опасных предметов в Шевченковском районе. Заявитель рассказал, что обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе.
Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.
Как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:
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