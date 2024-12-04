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В Киеве мужчина обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе, фото

07:54, 4 декабря 2024
Заявитель обнаружил мешок с боеприпасами в Шевченковском районе.
В Киеве мужчина обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе, фото
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В Патрульной полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружение опасных предметов в Шевченковском районе. Заявитель рассказал, что обнаружил мешок с боеприпасами в гаражном кооперативе.

Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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полиция Киев

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