Смертельное ДТП в Днепре – суд отправил 17-летнего пассажира под круглосуточный домашний арест

17-летнего пассажира BMW, которое спровоцировало смертельное ДТП в Днепре, отправили под домашний арест.

Суд избрал меру пресечения 17-летнему юноше за неоказание помощи пострадавшим в смертельном ДТП, которое произошло 1 декабря. Тогда в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека получили телесные повреждения.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении в ДТП. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

Ленинский районный суд Днепра отправил 17-летнего Арсения Бессонова под круглосуточный домашний арест на 60 суток, сообщает УНН.

В ходе суда подозреваемый заявил, что не понимает сути обвинений против него.

Напомним, что авария произошла в районе улицы Набережная Заводская в Днепре. Водитель автомобиля BMW, в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", допустил столкновение с автомобилем Ford, совершавшим маневр разворота.

В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу.

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