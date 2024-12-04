Практика судов
  1. В Украине

Смертельное ДТП в Днепре – суд отправил 17-летнего пассажира под круглосуточный домашний арест

17:23, 4 декабря 2024
17-летнего пассажира BMW, которое спровоцировало смертельное ДТП в Днепре, отправили под домашний арест.
Смертельное ДТП в Днепре – суд отправил 17-летнего пассажира под круглосуточный домашний арест
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд избрал меру пресечения 17-летнему юноше за неоказание помощи пострадавшим в смертельном ДТП, которое произошло 1 декабря. Тогда в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека получили телесные повреждения.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении в ДТП. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

Ленинский районный суд Днепра отправил 17-летнего Арсения Бессонова под круглосуточный домашний арест на 60 суток, сообщает УНН.

В ходе суда подозреваемый заявил, что не понимает сути обвинений против него.

Напомним, что авария произошла в районе улицы Набережная Заводская в Днепре. Водитель автомобиля BMW, в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат", допустил столкновение с автомобилем Ford, совершавшим маневр разворота.

В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель автомобиля Ford и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Они госпитализированы в больницу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Днепр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Результаты тестирования на когнитивные способности в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату – катастрофа стала реальностью

Тестирование на когнитивные способности удачно сдали только 25 кандидатов в ВАКС и 19 кандидатов в Апелляционную палату ВАКС.

Отмена налогообложения «задним числом» – Даниил Гетманцев объяснил суть изменений в закон о повышении налогов

Для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года.

Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации – госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно будет принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это будут необходимые решения.

Спортсмены и дальше могут рекламировать азартные игры – принят закон о борьбе с лудоманией

Трансляции футбольных матчей и дальше могут сопровождаться рекламой азартных игр – Верховная Рада приняла закон.

Парламент принял порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

Верховная Рада приняла закон, вводящий возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду