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Смертельна ДТП у Дніпрі — суд відправив 17-річного пасажира під цілодобовий домашній арешт

17:23, 4 грудня 2024
17-річного пасажира BMW, яка спричинила смертельне ДТП у Дніпрі, відправили під домашній арешт.
Смертельна ДТП у Дніпрі — суд відправив 17-річного пасажира під цілодобовий домашній арешт
Фото: Офіс Генпрокурора
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Суд обрав запобіжний захід 17-річному юнаку за ненадання допомоги постраждалим у смертельній ДТП, яка сталася 1 грудня. Тоді внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 10-річна дівчинка. Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження. 

Поліція затримала 19-річного водія та повідомила йому про підозру у вчиненні ДТП. Крім того, підозру за ненадання допомоги постраждалим отримав 17-річний пасажир авто. 

Ленінський районний суд Дніпра відправив 17-річного Арсенія Бессонова під цілодобовий домашній арешт на 60 діб, повідомляє УНН.

Під час суду підозрюваний заявив, що не розуміє суті звинувачень проти нього. 

Нагадаємо, що аварія сталася в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. Водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту «Дитячий комбінат», допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.

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ДТП Дніпро

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