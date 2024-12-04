Кабмин обязали разработать понятный алгоритм постановки на военный учет мужчин до 25 лет, которые находятся за границей

В парламентском Комитете рассмотрели состояние выполнения Постановления Кабмина 932 в части взятия на военный учет молодых граждан Украины в возрасте от 16 до 25 лет, находящихся за границей.

После принятия 11 апреля 2024 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» остался нерешенным вопрос механизма постановки на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ до достижения ими 18 лет и не успели вовремя встать на военный учет. Указанные граждане не могли встать на военный учет без возвращения в Украину, и, соответственно, лишены возможности оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

16 августа 2024 года Постановлением Кабинета Министров Украины №932 был утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, которым, в том числе, определен механизм взятия на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины, без прохождения медицинского осмотра.

В то же время в Комитете по вопросам молодежи и спорта отметили, что поступает информация, что обособленные подразделения государственного предприятия, относящиеся к сфере управления Государственной миграционной службы Украины и которые размещенны за пределами Украины, отказывают лицам мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, в которых отсутствует запись в Реестре призывников, в приеме документов для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, ссылаясь на отсутствие технической возможности передать сведения о лице в Реестр призывников.

В частности, в Комитете подчеркивают, что это подтверждают и официальные данные Министерства внутренних дел, согласно которым были приняты документы для осуществления указанных действий только у 9 человек, у которых отсутствует запись в Реестре призывников.

«Это, в частности, побуждает молодых граждан Украины, у которых истекает срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу, обращаться в иностранные государства для получения временных документов, поскольку они не имеют возможности встать на военный учет и получить паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу И это при том, что они не подлежат мобилизации», – говорят в Комитете.

Также молодые граждане Украины, находящиеся за границей, в том числе имеющие действительные паспорта граждан Украины для выезда за границу с большим сроком действия паспортов, не ознакомлены с существующими возможностями постановки на военный учет, которые созданы благодаря реализации Экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Это препятствует надлежащему ведению военного учета призывников и создает угрозу привлечения их к административной ответственности.

Комитет считает, что во избежание указанных выше негативных обстоятельств и содействия возвращению украинской молодежи домой после Победы необходимо:

обеспечить четкое соблюдение центральными органами исполнительной власти и обособленными подразделениями государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы Украины и которые размещенны за пределами Украины, Постановления Кабинета Министров Украины № 932 от 16 августа 2024 года;

разработать действенный и понятный алгоритм постановки на военный учет лиц мужского пола от 17 до 25 лет, находящихся за пределами Украины, и обнародовать его в средствах массовой информации и социальных сетях.

Следовательно, Комитет рекомендовал Кабинету Министров Украины:

1) поручить Министерству внутренних дел Украины, Государственной миграционной службе Украины обеспечить исполнение обособленными подразделениями государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы Украины, которые размещены за пределами Украины, пункта 13 Порядка реализации Экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, с предупреждением руководителей указанных обособленных подразделений о привлечении к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований указанного Порядка;

2) поручить Министерству обороны Украины, Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе Украины:

обеспечить безотлагательное внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений, внесенных в Единый государственный демографический реестр в отношении лиц, указанных в пунктах 13 и 14 Порядка;

ускорить налаживание электронного информационного взаимодействия между Единым государственным демографическим реестром, ведомственной информационной системой Государственной миграционной службы Украины и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» и предусмотреть на время решения указанной задачи другие механизмы внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о лицах, указанных в пунктах 13 и 14 Порядка;

разработать действенный и понятный алгоритм постановки на военный учет лиц мужского пола от 17 до 25 лет, находящихся за пределами Украины, и обнародовать его в средствах массовой информации и социальных сетях.

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