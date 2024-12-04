Кабмин обязали разработать понятный алгоритм постановки на военный учет мужчин до 25 лет, которые находятся за границей

После принятия 11 апреля 2024 года Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» остался нерешенным вопрос механизма постановки на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ до достижения ими 18 лет и не успели вовремя встать на военный учет. Указанные граждане не могли встать на военный учет без возвращения в Украину, и, соответственно, лишены возможности оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
16 августа 2024 года Постановлением Кабинета Министров Украины №932 был утвержден Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, которым, в том числе, определен механизм взятия на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины, без прохождения медицинского осмотра.
В то же время в Комитете по вопросам молодежи и спорта отметили, что поступает информация, что обособленные подразделения государственного предприятия, относящиеся к сфере управления Государственной миграционной службы Украины и которые размещенны за пределами Украины, отказывают лицам мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, в которых отсутствует запись в Реестре призывников, в приеме документов для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, ссылаясь на отсутствие технической возможности передать сведения о лице в Реестр призывников.
В частности, в Комитете подчеркивают, что это подтверждают и официальные данные Министерства внутренних дел, согласно которым были приняты документы для осуществления указанных действий только у 9 человек, у которых отсутствует запись в Реестре призывников.
«Это, в частности, побуждает молодых граждан Украины, у которых истекает срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу, обращаться в иностранные государства для получения временных документов, поскольку они не имеют возможности встать на военный учет и получить паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу И это при том, что они не подлежат мобилизации», – говорят в Комитете.
Также молодые граждане Украины, находящиеся за границей, в том числе имеющие действительные паспорта граждан Украины для выезда за границу с большим сроком действия паспортов, не ознакомлены с существующими возможностями постановки на военный учет, которые созданы благодаря реализации Экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. Это препятствует надлежащему ведению военного учета призывников и создает угрозу привлечения их к административной ответственности.
Комитет считает, что во избежание указанных выше негативных обстоятельств и содействия возвращению украинской молодежи домой после Победы необходимо:
Следовательно, Комитет рекомендовал Кабинету Министров Украины:
1) поручить Министерству внутренних дел Украины, Государственной миграционной службе Украины обеспечить исполнение обособленными подразделениями государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы Украины, которые размещены за пределами Украины, пункта 13 Порядка реализации Экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, с предупреждением руководителей указанных обособленных подразделений о привлечении к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований указанного Порядка;
2) поручить Министерству обороны Украины, Министерству внутренних дел, Государственной миграционной службе Украины:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.