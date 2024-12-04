Кабмін зобов’язали розробити зрозумілий алгоритм постановки на військовий облік чоловіків до 25 років, які перебувають за кордоном

У парламентському Комітеті розглянули стан виконання Постанови Кабміну 932 в частині взяття на військовий облік молодих громадян України віком від 16 років до 25 років, які перебувають за кордоном.

Після ухвалення 11 квітня 2024 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» залишилося невирішеним питання механізму постановки на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 18 до 20 років, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення РФ до досягнення ними 18 років і не встигли вчасно стати на військовий облік. Зазначені громадяни не могли стати на військовий облік без повернення до України, і, відповідно, позбавлені можливості щодо оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

16 серпня 2024 року Постановою Кабінету Міністрів України №932 було затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яким, у тому числі, визначено механізм взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, без проходження медичного огляду.

Водночас у Комітеті з питань молоді і спорту зазначили, що надходить інформація, що відокремлені підрозділи державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, та які розміщені за межами України, відмовляють особам чоловічої статі віком від 18 до 25 років, в яких відсутній запис в Реєстрі призовників, у прийомі документів для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посилаючись на відсутність технічної можливості передати відомості про особу до Реєстру призовників.

Зокрема, у Комітеті наголошують, що це підтверджують і офіційні дані Міністерства внутрішніх справ, згідно з якими були прийняті документи для здійснення зазначених дій лише у 9 осіб, в яких відсутній запис в Реєстрі призовників.

«Це, зокрема, спонукає молодих громадян України, в яких закінчується термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон, звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. І це при тому, що вони не підлягають мобілізації», - кажуть у Комітеті.

Також молоді громадяни України, які перебувають за кордоном, у тому числі ті, які мають дійсні паспорти громадян України для виїзду за кордон з великим терміном дії паспортів, не ознайомлені із існуючими можливостями постановки на військовий облік, що створені завдяки реалізації Експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відтак, це перешкоджає належному веденню військового обліку призовників та створює загрозу притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Комітет вважає, що для уникнення зазначених вище негативних обставин та сприяння поверненню української молоді додому після Перемоги, необхідно:

забезпечити чітке дотримання центральними органами виконавчої влади та відокремленими підрозділами державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, та які розміщені за межами України, Постанови Кабінету Міністрів України № 932 від 16 серпня 2024 року;

розробити дієвий та зрозумілий алгоритм постановки на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які перебувають за межами України, та оприлюднити його в засобах масової інформації та соціальних мережах.

Відтак, Комітет рекомендував Кабінету Міністрів України:

1) доручити Міністерству внутрішніх справ України, Державній міграційній службі України забезпечити виконання відокремленими підрозділами державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, та які розміщені за межами України, пункту 13 Порядку реалізації Експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, із попередженням керівників зазначених відокремлених підрозділів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог зазначеного Порядку;

2) доручити Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній міграційній службі України:

забезпечити невідкладне внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей, внесених до Єдиного державного демографічного реєстру стосовно осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 Порядку;

прискорити налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним демографічним реєстром, відомчою інформаційною системою Державної міграційної служби України та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та передбачити на час вирішення зазначеного завдання інші механізми внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 Порядку;

розробити дієвий та зрозумілий алгоритм постановки на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які перебувають за межами України, та оприлюднити його в засобах масової інформації та соціальних мережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.