До 31 декабря адвокаты могут подать заявления для освобождения от уплаты ежегодного взноса — кому предусмотрены льготы

Решением РАУ льготы предусмотрены для четырех категорий адвокатов.

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Адвокаты, имеющие основания для освобождения, уменьшения или отсрочки уплаты ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления, могут до конца текущего года, то есть до 31 декабря 2024 включительно, подать соответствующие заявления в Совет адвокатов области.

Рада адвокатів Київської області нагадала, що 1 грудня розпочався термін для подання таких заяв відповідно до Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням РАУ від 03.02.2017 № 4 (із подальшими змінами).

Згідно із п.2.10 цього Положення, умовою звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску є фінансова неспроможність адвоката, з урахуванням фінансового/матеріального стану, а також інші фактичні обставини.

Рішенням РАУ пільги передбачені для чотирьох категорій адвокатів:

особи з інвалідністю I та II групи;

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій (в тому числі особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав);

особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС I та II категорій;

особи, які змушені залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації та набули відповідний статус.

Водночас рішенням Ради адвокатів Київської області від 31 жовтня 2024 року було затверджено Положення про звільнення, зменшення, відтермінування сплати внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Дія цього Положення поширюється на адвокатів України, що обліковуються у Раді адвокатів Київської області та стосується виключно 70% щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, що підлягає сплаті на поточний рахунок Ради адвокатів Київської області.

Встановлення особливих умов щодо сплати внесків можливе у наступних формах:

– звільнення від сплати внесків;

– зменшення розміру внесків;

– відтермінування сплати внесків;

– розстрочки сплати внесків.

Підставою для розгляду та вирішення Радою адвокатів області питання про встановлення особливих умов щодо сплати внесків є відповідне письмове звернення адвоката, яке подається ним у формі паперової або електронної заяви.

Зважаючи на розподіл сплати внеску, встановлений п.2.2 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, заяви подаються до:

Ради адвокатів області – щодо 70% щорічного внеску;

Ради адвокатів України/Національної асоціації адвокатів України – щодо 30% щорічного внеску.

До заяви (в разі подання електронною поштою, заява має бути підписана електронним цифровим підписом) слід додати документи, що підтверджують відповідний статус та матеріальне становище заявника.

Як розглядатимуться заяви

Заяви про звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування будуть розглянуті протягом січня 2025 року.

Перевага надається особам з інвалідністю I та II групи. Іншим – виходячи з більш важкого матеріального становища особи в кожному конкретному випадку.

Рада адвокатів Київської області, Рада адвокатів України/Національна асоціація адвокатів України можуть витребувати додаткові відомості щодо набуття відповідного статусу та матеріального становища заявника.

Розстрочка сплати внеску

Також адвокату може бути надана розстрочка сплати щорічного внеску, за умови внесення його рівними частками у першій декаді кожного кварталу поточного року.

Рішення щодо надання розстрочки сплати щорічного внеску приймається Радою адвокатів області, за заявою адвоката, поданою в термін з 1 грудня до 31 грудня поточного року, за умови обґрунтованої і документально підтвердженої матеріальної неспроможності сплатити щорічний внесок одним платежем.

Нагадаємо, сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов’язком кожного адвоката.

Адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

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